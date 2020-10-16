Студенты Президентской академии: от идеи к успешной реализации своего проекта

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15 и 16 октября в рамках проекта Президентской академии «Мелодия усадьбы» была благоустроена территория Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского (Саратов).

«Мелодия усадьбы» – это проект по созданию на территории Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского городского пространства образца XIX века. Первым этапом проекта станет благоустройство территории: высадка растений и установка малых архитектурных форм. После этого команда планирует создать на территории усадьбы экскурсию с дополненной реальностью: через экран своего смартфона каждый посетитель сможет увидеть значимые артефакты семьи Н.Г. Чернышевского, которые ранее существовали в усадьбе, но были бесследно утеряны.

В рамках проекта студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС и неравнодушные жители города уже высадили более 200 единиц 16 видов садово-парковых растений, включая различные цветы и кустарники, ранее произраставшие в усадьбе: сирень, чубушник, спирея, гортензия, колокольчик.

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- «Проект «Мелодия Усадьбы» – это уникальный опыт участия студенческой проектной команды в решении вопросов развития городской среды в Саратовской области. За год проектная команда достигла серьёзных результатов и существенно трансформировала задачи от исторического благоустройства до создания экскурсионных маршрутов с элементами дополненной реальности. Благодаря этому жители города Саратова совсем скоро получат уникальное креативное пространство, пронизанное исторической памятью, - рассказала о перспективе проекта начальник управления по работе со студентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Попова. – Кроме того, участие в таких проектах позволяет студентам на практике получать управленческие компетенции».

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Отметим, что проект является многократным победителем всероссийских и международных конкурсов и форумов. На реализацию проектной инициативы в 2020 году было привлечено два гранта от Фонда развития гражданского общества в Приволжском федеральном округе и Федерального агентства по делам молодёжи на общую сумму 646 000 рублей.

- Николай Гаврилович Чернышевский в своё время сказал замечательную мысль: «Личное счастье невозможно без счастья других». Мне кажется, действия нашей команды на территории усадьбы полностью соответствуют сказанным словам. Мы с командой счастливы, что внесли значительный вклад в развитие исторической территории города. Также хотелось бы выразить благодарность ПАО «МТС» за помощь в приобретении саженцев! - студент Президентской академии, руководитель проекта «Мелодия усадьбы» Иван Весёлый.

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