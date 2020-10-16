ФосАгро вновь удостоена высшей награды

Подведены итоги Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2019». Гран-При в истории конкурса вручался дважды и оба раза им была удостоена компания «ФосАгро».

Онлайн-церемония состоялась в рамках Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), завершающего деловую программу Недель Российского бизнеса. В связи с «коронавирусными» ограничениями форумы НРБ проходили в новом дистанционном формате, но традиционно были посвящены ключевым экономическим и социальным проблемам: взаимодействию государства и бизнеса, поддержке экономики в условиях снижения деловой активности в связи с пандемией. Участниками мероприятий НРБ-2020 по традиции стали заместители председателя Правительства РФ, представители администрации Президента РФ и Федерального Собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены Бюро Правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

Традиционным стал и конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей. Члены жюри определили победителей в нескольких номинациях: «За динамичное развитие бизнеса», «Лучший проект по импортозамещению», «За вклад в социальное развитие территорий», «За экологическую ответственность», «За развитие кадрового потенциала» и другие.

Как подчеркнул исполнительный вице-президент РСПП, председатель оргкомитета конкурса Виктор Черепов, Гран-при по условиям конкурса присуждается компании, которая одержала победу более чем в половине номинаций, которых в конкурсе восемь. Конкурс проводится с 1997 года. За все это время Главный приз вручался дважды и оба раза его обладателем становилась компания «ФосАгро».

В конкурсе оценивались результаты работы 152 ведущих компания страны в 2019 году. Для ФосАгро год стал рекордным по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов — более 9,5 млн. тонн (рост 6,1% к 2018 году). Объем производства апатитового и нефелинового концентратов составил 11,7 млн тонн (рост на 5,8% к 2018 году).

Компания увеличила поставки на приоритетный для себя внутренний рынок на 10,5%, поставив российским фермерам свыше 3 млн тонн удобрений. По данным РАПУ на конец 2019 года, 35% всех минеральных удобрений, приобретенных российскими аграриями, были произведены на предприятиях «ФосАгро». Компания объявила о досрочном выполнении ключевых показателей стратегии развития до 2020 года и приняла стратегию развития до 2025 года. По итогам ее выполнения рост объемов производства продукции компанией «ФосАгро» должен составить 20%.

Также именно год назад ФосАгро активно включилась в программу создания «Зеленого стандарта» российской сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками. По инициативе компании и при поддержке всех членов Российской ассоциации производителей минеральных удобрений (РАПУ) была разработана экомаркировка, подтверждающая высокие экологические характеристики минеральных удобрений российского производства.

Принимая решение о присуждении Гран-При жюри отметило устойчивую динамику роста производственных показателей компании, рост производительности труда, программы развития кадров, уровень финансирования и масштабы проектов в области природоохранной деятельности, высокий уровень социальной защиты работников, гарантированный коллективными договорами, активное участие компании в программах социально-экономического развития регионов и муниципалитетов присутствия, масштаб благотворительных программ, реализуемых в соответствии со стратегией социальной ответственности.

- Первый Гран-при нашего конкурса мы вручали в теперь уже далеком 2017 году, — вспомнил в своем выступлении президент РСПП Александр Шохин. — Тогда о том, что мир будет охвачен пандемией, что отразится на состоянии мировой экономики, никто и подумать не мог. Но все изменилось. Однако радует, что меняется и бизнес-среда в нашей стране. Причем в позитивном ключе. Она сделала серьезный шаг вперед, а во время пандемии подтвердила зрелость и понимание лежащей на ней ответственности. Получение второго по счету Гран-при Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса» ПАО «ФосАгро» значит, что компания еще выше подняла планку, продолжая задавать в нашей стране стандарт динамичного развития и эффективности, социальной ориентированности, экологической устойчивости.

ФосАгро — ключевой налогоплательщик и активный участник программ социально-экономического развития регионов присутствия. Ежегодно компания более 2,5 млрд рублей направляет на реализацию благотворительных проектов. В условиях пандемии коронавирусной инфекции компания усилила традиционные меры поддержки медицинских и социальных учреждений и, кроме того, реализовала комплекс мер по защите трудовых коллективов от коронавирусной инфекции. В целом на эти цели в период с марта по октябрь текущего года было направлено дополнительно более 2,5 млрд рублей.

- Я благодарен всему российскому бизнес-сообществу за поддержку и жюри конкурса за признание достижений компании «ФосАгро». Эта победа — заслуга каждого работника, каждого члена многотысячного трудового коллектива ФосАгро. Так совпало, что съезд РСПП и вручение наград конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» проходит спустя несколько дней после дня рождения «ФосАгро». Компании исполнилось 19 лет, и мы начинаем наш двадцатый год в сложное время, которое научило нас думать и работать по-новому. Самое главное — благодаря комплексным профилактическим мерам на всех наших предприятиях, нам удалось сохранить здоровье наших сотрудников, бесперебойную работу производств. В условиях пандемии мы не сбавили обороты — компания продолжает наращивать объемы выпуска удобрений, ставить новые рекорды. Мы приложим все усилия, чтобы вновь подтвердить высокое звание одного из лидеров российского бизнеса, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

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