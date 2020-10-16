В Саратове снесли 40 аварийных домов

В Саратове продолжается снос аварийных зданий

В Саратове с начала года снесены 40 аварийных зданий. Из них 38 — бывшие жилые дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, продолжается снос еще 12 зданий.

Сейчас ведутся работы по шести адресам: В Заводском районе — на 5-м Нагорном проезде, 2/1; Чернышевского, 55/4а; Карьерной, 5; Динамовской, 11; Большом Динамовском проезде, 2; Миллеровской, 38; в Ленинском районе — на проспекте Строителей, 34а.

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Всего в 2020 году запланировано демонтировать 112 бывших аварийных домов и два нежилых здания. При содействии председателя Государственной думы Вячеслава Володина на это выделено более 80 млн рублей.

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