В Саратове следователи заступились за менеджера без зарплаты и возбудили дело

Во Фрунзенском районе Саратова возбудили дело за невыплату зарплаты три месяца.

- Следствие считает, что менеджер фирмы по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием с апреля по июнь 2020 года не получал зарплату. ООО задолжало ему 44 896 рублей, при этом имея возможность погасить долги, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Уголовное дело возбуждено после проверки районной прокуратуры. Расследование продолжается.

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