Летом в Саратовской области утонули 46 человек

В Саратовской области за лето 2020 года на водоемах погибли 46 человек. Из них пять детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, спасти удалось 25 человек.

Названы основные причины несчастных случаев на воде. Это несоблюдение правил безопасности, купание в пьяном виде, оставление детей без присмотра.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.