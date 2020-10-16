В Саратове юный вор техники попал на камеры видеонаблюдения

В Саратове юный вор попал на камеры видеонаблюдения.
Напомним, преступление произошло в магазине на 3-й Дачной 1 октября. 18-летний парень украл акустическую систему JBL.
- Молодой человек уверенно подходит к стеллажам и выбрав товар убирает его в рюкзак. Коробку от акустической системы он прячет и уходит, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области
Сумма ущерба составила 7,5 тыс. рублей. Похищенную технику ранее судимый за аналогичное преступление парень продал за 3 тыс. рублей. На него возбудили уголовное дело.
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