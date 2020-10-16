Саратовец отправился в колонию за жестокое убийство мужчины

В Заводском районе осудили 28-летнего саратовца. Его признали виновным в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, преступление произошло в ночь с 21 на 22 июня 2020 года.

В доме на 2-м Свирском проезде мужчина «на почве личных неприязненных отношений» избил потерпевшего руками и ногами, а затем зарезал его ножом в грудь и голову.

При этом, как сообщают в ведомстве, жертва не оказывала злоумышленнику никакого сопротивления и не представляла опасности.

Суд отправил преступника на 9,5 лет в колонию строгого режима.

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