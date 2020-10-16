Фирма в Саратове заплатила 20-миллионный штраф за дачу взятки

В Октябрьском районе Саратова фирма заплатила многомиллионный штраф за незаконное вознаграждение.

- В январе 2020 года генеральный директор ООО «Голд Грейн» передал сотруднику районной инспекции налоговой службы 2,5 млн рублей. Взятка предназначалась за снижение суммы налоговых доначислений по результатам выездной проверки в организацию, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

При передаче денег мужчину задержали. В отношении фирмы возбудили административное дело, суд признал ее виновной и назначил штраф 20 млн рублей, который она выплатила.

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