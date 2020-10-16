В Саратовской области депутата сняли с должности за сокрытие доходов жены

В Татищевском районе Саратовской области депутата сняли с должности за предоставление неполной декларации.
- В сведениях, предоставленных председателем муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый в отношении своей супруги за 2017 и 2018 год, нет данных о недвижимости, дорогостоящем транспорте и доходе с работы, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
После этого в адрес губернатора области направили информацию о необходимости досрочного снятия полномочий депутата в связи с утратой доверия.
На внеочередном заседании муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый такое решение согласовали.
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