В Саратовской области депутата сняли с должности за сокрытие доходов жены

В Татищевском районе Саратовской области депутата сняли с должности за предоставление неполной декларации.

- В сведениях, предоставленных председателем муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый в отношении своей супруги за 2017 и 2018 год, нет данных о недвижимости, дорогостоящем транспорте и доходе с работы, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

После этого в адрес губернатора области направили информацию о необходимости досрочного снятия полномочий депутата в связи с утратой доверия.

На внеочередном заседании муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый такое решение согласовали.

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