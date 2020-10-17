Саратовцам обещают прохладный день без осадков

В Саратовской области сегодня, 17 октября, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Днем будет преимущественно без осадков, а утром — туман, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура в светлое время суток поднимется до +10…+15 градусов, в Левобережье может разогреться до +20.

Ветер в течение дня будет дуть с юго-запада с переходом на северное направление. Его скорость составит 5–10 м/с, местами — порывы до 14 м/с.

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