Житель Новоузенска заплатит 40 тыс. рублей за угрозы полицейским

В Новоузенске Саратовской области местного жителя признали виновным в угрозах полицейскому.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 45-летнего мужчину оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Установлено, что ночью 1 августа пьяного гражданина остановили на улице сотрудники ППС. Они собрались увести его в отделение, чтобы провести освидетельствование. Но мужчина воспротивился и принялся угрожать полицейскому, также ударив его рукой по лицу. Кроме того, он пригрозил расправой и второму правоохранителю.

Свою вину мужчина признал, его осудили.

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