Панков: Новая школа в Иволгино должна быть современной

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Депутат Госдумы Николай Панков будет добиваться финансирования на строительство школы в Иволгино.

Сегодня он еще раз встретился с местными жителями, чтобы обсудить месторасположение будущего учебного заведения, а также проверил выполнение поручений с прошлых встреч по решению проблем людей.

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- Добиться федерального финансирования на строительство школы — непростой процесс. Необходимо добиться, чтобы город выделил землю, подготовил проектно-сметную документацию и организовал ее экспертизу. Хотелось бы уже на следующей неделе получить информацию от муниципалитета, что делается для отведения земельного участка, — заявил Панков.

Он подчеркнул, что школа должна быть современной, в ней обязано быть все необходимое для качественного образования и развития детей, а также бассейн для укрепления здоровья

Для примера Панков предложил жителям Иволгино изучить проект школы в поселке Приволжский Энгельса и съездить туда вместе.

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Составленные после предыдущей встречи дефектные ведомости по домам депутат отправит в прокуратуру, чтобы привлечь застройщика к ответственности за многочисленные недоделки. Также сделаны барьеры из асфальта, чтобы микрорайон весной не заливало талой водой с полей, о которых просили жители.

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