В Саратовской области на следующей неделе выпадет снег

В Саратовскую область на следующей неделе придет похолодание. Об этом рассказала замруководителя регионального Гидрометцентра Лариса Цветайло.

Она отметила, что это происходит из-за ослабевания влияния антициклона, смены воздушных масс.

По предварительному прогнозу, 21, 22, 24 и 25 октября будет мокрый снег, пройдет дождь.

Будет дуть сильный ветер, видимость ухудшится до 500 метров.

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