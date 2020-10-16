Бабье лето покидает Саратовскую область

Последние теплые выходные ожидаются в Саратовской области.

Как рассказала «КП-Саратов» замруководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло, в субботу ночью в северо-западные районы региона придет атмосферный фронт, 18 октября он затронет юг области и Левобережье.

Во второй половине воскресенья будет небольшой дождь, а ветер сменит направление с юго-западного на западное, его скорость составит 5–10 м/с, днем 18 числа достигнет 15–17 м/с.

Местами по южной части региона ночью температура опустится до +4...+9 градусов тепла, в возвышенных частях — до +11, в пониженных формах — до 0…-2.

Среднесуточная температура на 2–5 градусов превышает норму. Завтра днем в южных районах региона воздух прогреется до +18...+20 градусов, что обусловлено облачностью. В воскресенье ожидается прояснение, потеплеет до +17...+22 градусов.

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