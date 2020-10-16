В Саратовской области раскрыт канал незаконной миграции

В Саратовской области группу местных жителей обвинили в организации незаконной миграции.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона, дело передано в суд, мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, группа из пяти злоумышленников поставили незаконную миграцию на поток. За деньги они помогали иностранцам пересекать границу, но в итоге их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.