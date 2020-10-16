Более 7,4 тысячи семей Саратовской области получили региональный маткапитал

Средства регионального материнского капитала назначены 7 415 семьям Саратовской области, в том числе 2 тыс. семей — в 2020 году.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и соцзащиты региона, мера государственной социальной поддержки реализуется в регионе уже более 5 лет, с 2019 года она осуществляется в рамках национального проекта «Демография».

С 1 октября 2020 года размер регионального материнского капитала с учетом индексации составляет 111 730,74 рублей (ранее — 107 848,2 рубля). Направить средства можно на улучшение жилищных условий и образование детей.

Получить маткапитал области могут жители, которые родили или усыновили третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. За консультациями можно обратиться в учреждения соцзащиты.

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