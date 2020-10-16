Саратовский Регоператор — в числе лидеров отрасли по обращению с ТКО

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Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин назвал Саратовскую область в числе лидеров по реформированию системы обращения с отходами среди регионов России. Эту позицию региону обеспечила построенная в рамках концессионных соглашений коммунальная инфраструктура – два мусоросортировочных комплекса и сеть мусороперегрузочных станций.

С работой одного из комплексов — энгельсским МСК, ознакомились журналисты ведущих средств массовой информации области. Гостям показали технологический процесс обработки отходов, их сортировки на 18 фракций, склад готовой продукции, где отобранные вторичные материальные ресурсы подготовлены к отправке на производства глубокой переработки. Журналистам также показали промежуточный этап эксперимента по производству техногрунта, который планируется использовать в дальнейшем на картах полигона.

- Саратовская область стала одним из лидеров отрасли благодаря современной инфраструктуре, которую построило «Управление отходами» в регионе. Именно наши объекты обеспечили досрочное исполнение показателей нацпроекта «Экология» в части процента обработки поступающих на комплексы отходов. Сегодня он у нас превышает 85%, в перспективе мы этот показатель будем увеличивать. Для этого уже идет процесс согласования с Правительством области возможность модернизации оборудования на энгельсском МСК, — рассказал журналистам директор областного Регоператора по обращению с ТКО Михаил Андреев.

- Конечно, не все вопросы по сбору и транспортировке отходов в регионе пока решены. Для контроля за ситуацией и ее улучшения в министерстве создана межведомственная комиссия. Работа идет и над расширением сети объектов по обработке ТКО. Рассматривается перспектива строительства комплекса в Правобережье. Туда планируется направить отходы, образующиеся на территориях 8 правобережных районов. Отдельным направлением работы является создание в регионе предприятий по глубокой переработке ВМР, в том числе по переработке ПЭТ-бутылок. В целом вопрос увеличения мощностей по утилизации коммунальных отходов на сегодняшний день является приоритетным в работе ведомства, — заявил природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Напомним, АО «Управление отходами» в рамках концессионных соглашений построило на территории Саратовской области два мусоросортировочных комплекса и сеть мусороперегрузочных станций. Все объекты отвечают современным стандартам экологической безопасности и демонстрируют высокую экономическую эффективность в эксплуатации.