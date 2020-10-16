Самозанятые смогут получать поддержку от государства

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Самозанятые граждане получили равные возможности по поддержке бизнеса после вступления в силу постановление правительства РФ о причислении их к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Для них теперь доступны льготы, перечисленные в нацпроекте поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.
Новые нормы призваны помочь становлению бизнеса самозанятых и способствовать увеличению роста и эффективности их деятельности.
В Центре предпринимателя «Мой бизнес» самозанятые могут воспользоваться целой линейкой мер поддержки:
- Обратиться в центр «Мой бизнес» и получить бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса и финансам;
- Принять участие в образовательных мероприятиях (вебинары, программы, курсы и другое);
- Получить имущественную поддержку и претендовать на льготную аренду офисов и производственных помещений в бизнес-инкубаторе;
- Получить микрозайм в сумме до миллиона рублей по ставке 4,25% годовых в Фонде микрокредитования Саратовской области.
Специальный налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Саратовской области с 1 июля.
Самозанятые – это лица, у которых нет работодателя и наемных работников, то есть граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Размер налоговой ставки на доход вместо 13% составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% – с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
Чтобы стать самозанятым, достаточно пройти онлайн-регистрацию в приложении «Мой налог» (доступно в Apple Store и Google Play) без личного присутствия в налоговой. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более миллиона самозанятых.
По любым возникающим вопросам о новом режиме налогообложения, можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по телефону горячей линии 8-800-301-43-64.
Центр «Мой бизнес» работает в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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