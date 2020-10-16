В Балашове будут судить бывшего сотрудника УФСИН за смертельное ДТП

В Балашове Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый в нарушении ПДД — 25-летний мужчина, бывший сотрудник УФСИН региона.
Следствие считает, что около полуночи 13 апреля он ехал по улице 9 Января в Балашове. Автомобилист вырулил на встречную полосу, где столкнулся с мопедом под управлением 25-летнего мужчины. Тот скончался на месте.
Свою вину гражданин не признал. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
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