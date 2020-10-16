Житель Хвалынска пожаловался депутату на свалку на кладбище

Жители Хвалынска Саратовской области пожаловались на свалку на кладбище.
Об этом рассказал депутат Саратовской областной думы Алексей Наумов, по итогам дистанционного приема граждан.
- В третий раз поступает обращение от гражданина по поводу свалки мусора на городском кладбище. Представители администрации уже три месяца обещают, что все будет убрано, а воз и ныне там. Попросил ответственные службы связаться с заявителем и закрыть этот вопрос в ближайшее время, — написал Наумов на своей странице в Instagram.
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