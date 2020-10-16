Жилой дом в Саратове распадается на части

Дом на Ипподромной, 16

На улице Ипподромная в Саратове разваливается жилой дом.

Об этом в группе «Саратов онлайн» сообщил анонимный пользователь.

По его словам, дом №16 уже находится в аварийном состоянии и «распадается на три части».

- Вот его решили починить и тем самым только ускорили его падение. Трещины с трех сторон. Страшно! — говорится в сообщении.

Свой пост гражданин проиллюстрировал фотографиями.

Ремонт ухудшил ситуацию

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