Саратовская фирма лишилась оборудования за невыплату 280 тыс. рублей неустойки

Судебные приставы Ленинского района Саратова арестовали оборудование местной организации за невыплату неустойки по договору.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, компания по производству готовой еды не выполнила условия договора перед контрагентом. Образовалась пеня на сумму около 280 тыс. рублей.

В отношении фирмы возбудили исполнительное производство, но деньги отдавать так никто и не собирался.

Тогда у нее арестовали имущество. Если руководство организации так и не даст денег, его продадут в счет долга.

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