Водитель ВАЗ столкнулся с Volkswagen Polo в Саратове и угодил в больницу

Авария в Затоне. Фото ГИБДД по Саратову

На улице Большая Затонская в Саратове утром в пятницу, 16 октября, случилось ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, примерно в 08:40 напротив дома №115 столкнулись ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo.

По предварительным данным, 27-летний водитель отечественного авто не справился с управлением. В результате аварии он был госпитализирован.

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