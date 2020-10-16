Володин призвал власти Саратова объявить жителям о сроках появления инфраструктуры

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал местные власти встречаться с жителями и объяснять, когда у них появится социальная инфраструктура.

- Надо провести анализ, определить сроки, встретиться с жителями и сказать: «Здесь мы проблему решим в этом году, в этом направлении — на будущий год. Исходя из возможностей. Но эту проблему мы видим», — сказал Вячеслав Володин. Его видеообращение опубликовано в группе сторонников в Instagram.

Сейчас спикер Госдумы вынужден «распекать» чиновников, за то, что они сами не решили вопросы транспортной инфраструктуры.

Среди микрорайонов, где не хватает инфраструктуры, он назвал Иволгино, Ласточкино, Жасминный.

Также Володин заявил, что поступят средства из бюджета на ремонт саратовских школ №5 и 84. А также о том, что в микрорайонах, где не хватает учебных заведений, следует начинать их проектирование.

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