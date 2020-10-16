Робот оставил жительницу Петровска без 77 тыс. рублей

Жертвой мошенничества стала 50-летняя жительница Петровска.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МВД.

Вчера вечером, 15 октября, ей позвонила якобы сотрудница банка и сообщила о мошенничестве с банковской картой. Ее переключили на «сотрудника службы безопасности», который назвал последний цифры банковской карты и попросил сказать остальные данные.

Гражданка слышала о подобных аферах и отказалась. Тогда ей предложили пообщаться с голосовым роботом.

Тогда женщина поверила и отдала 77 тыс. рублей.

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