В Саратове КВС будет принимать граждан дистанционно

.

Центр по работе с абонентами ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» по адресу ул. Советская, 10 с 19 октября, понедельник, переходит на дистанционное обслуживание потребителей для обеспечения безопасности здоровья посетителей и во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19. О возобновлении стандартного режима работы будет сообщено дополнительно.

Для удобства абонентов касса на первом этаже продолжит свою работу. Время работы: пн – пт – с 08.00 до 17.00, сб – с 09.00 до 13.00.

Также на первом этаже доступен «ящик для обращений», в котором жители могут оставить заявления, обращения, показания приборов учета, документы по тех. присоединению и контактные данные для обратной связи.

- Уважаемые саратовцы! Убедительно просим соблюдать масочный режим и придерживаться дистанции не менее 1,5 метра при оплате коммунальных услуг в кассе или передаче обращений! – призвали в ООО «КВС».

Для удобства потребителей имеются дистанционные ресурсы и разделы:

- Онлайн-приемная ООО «КВС»: http://kvs-saratov.ru/hatch/

- Заявка на установку, поверку и опломбирование ПУ: http://kvs-saratov.ru/request/

- Передача показаний приборов учета для нежилых помещений: http://kvs-saratov.ru/statement/

- Электронная почта ООО «КВС»: info@kvs-saratov.ru

- Личный кабинет : https://my.sarrc.ru/#/user/login

- Онлайн-приемная на сайте «СарРЦ»: https://саррц.рф/person/kvs-chat/#number

- Показания ИПУ (жилых помещений): https://саррц.рф/person/status/#number

- Оплата услуг: https://саррц.рф/person/payment-services/

- Номер телефона Контакт-центра ООО «КВС»: 32-00-00;

- Горячая линия «СарРЦ»: 39-02-11;

- Прием показаний ПУ: 39-07-17.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.