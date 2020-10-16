Лесной пожар в Екатериновском районе тушат 87 огнеборцев

Сегодня, 16 октября, на 9:00 в Саратовской области зарегистрирован пожар в поселке Боровая Полянщина на 75 гектаров.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пламя тушат 87 пожарных и 32 единицы техники, в том числе 24 человека личного состава, аэромобильная группировка МЧС из областного центра.

Возгорание локализовано, угрозы населенному пункту нет.

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