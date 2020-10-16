Ленинский район Саратова остался без воды

Сегодня, 16 октября, без воды остались несколько улиц в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В зону отключений попал Вишневый проезд, 17-20, Саперная, 3, 5, 5А, Проспект 50 лет Октября, 79, 81, частные дома на Охотной.

Водоснабжение ориентировочно вернут до 18:00, по окончанию работ коммунальщиков.

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