В Саратове 18-летний грабитель похитил шоколад на тысячу рублей

Юный саратовец ограбил магазин ради шоколадок Фото: Александр Уриевский

В Заводском районе Саратова 49-летняя директор магазина заявила о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, неизвестный ограбил магазин на улице Парковая.

Добычей злоумышленника стал шоколад на сумму 1 103 рубля.

Возбуждено уголовное дело. Задержан 18-летний подозреваемый, ранее не судимый.

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