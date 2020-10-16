В Саратове 18-летний грабитель похитил шоколад на тысячу рублей

Юный саратовец ограбил магазин ради шоколадок
Фото: Александр Уриевский
В Заводском районе Саратова 49-летняя директор магазина заявила о краже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, неизвестный ограбил магазин на улице Парковая.
Добычей злоумышленника стал шоколад на сумму 1 103 рубля.
Возбуждено уголовное дело. Задержан 18-летний подозреваемый, ранее не судимый.
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