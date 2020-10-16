В школах Саратова начнутся внеплановые проверки горячего питания

Школьные обеды проверят специалисты Роспотребнадзора Фото: Екатерина Семенова

В школах Саратовской области проверят качество горячего питания.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Роспотребнадзор должен будет внепланово проверять школы и поставщиков продуктов. Доклад впоследствии будет представлен президенту страны до 15 ноября, а потом ежеквартально.

- Министерство образования признает и поддерживает необходимость контроля за организацией и качеством горячего питания в школах. Все финансовые и организационные вопросы по реализации масштабного и востребованного проекта по бесплатному горячему питанию приняты, его получают все учащиеся 1-4 классов области. Важный вывод состоит в том, что президентская инициатива стимулировала работу по улучшению условий организации и предоставления питания школьникам. Представители Минобразования области посещают школы и продолжают проводить проверочные мероприятия. Выезды в районы проходят еженедельно. Такая работа не остановится вплоть до 1 января. На особом контроле – проблема подачи холодных блюд, качество питания, графики приема пищи, работа поставщиков питания и информирование родителей. Кроме того, министерство образования рекомендует главам районов области максимально открыто и прозрачно действовать в предоставлении питания, проводить конкурентные закупки по организации питания.

Напоминаем, что в министерстве продолжает работать круглосуточная горячая линия по вопросам организации питания по телефону 8(8452) 49-21-07. Министерство готово адресно разбираться в каждом обращении. Конфиденциальность гарантируется, – сообщили в ведомстве.

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