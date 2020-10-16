Роман Бусаргин вышел в Instagram

Страница Романа Бусаргина в Instagram
Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин завел страницу в Instagram
Об этом его первый пост, опубликованный в четверг 15 октября.
- Здравствуйте. Это Роман Бусаргин. Завел официальную страницу в Инстаграм. Буду здесь делиться информацией о своей работе и жизни. Всегда открыт для общения, поэтому пишите в комментариях или директ. Постараюсь оперативно отвечать, – написал он.
Напомним, вчера Роман Бусаргин был назначен исполняющим обязанности вице-губернатора – председателя правительства области вместо уволившегося Александра Стрелюхина.
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