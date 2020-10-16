В Энгельсе 15-летний мальчик ограбил 17-летнего

В Энгельсе Саратовской области вечером 5 октября был ограблен подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал 17-летний местный житель.

По версии следствия, он шел по улице Мясокомбинатовской, держа в руках телефон. По пути ему встретилась компания из четырех подростков. Один из них попросил аппарат, якобы для звонка матери. Когда потерпевший отказал, то получал удар кулаком в грудь.

Юноша упал, выронив телефон. 15-летний злоумышленник схватил его и убежал.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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