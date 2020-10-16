Под Энгельсом пьяный дачник с ружьем распугал соседей и избил участкового

В Энгельсском районе Саратовской области будут судить 61-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в нападении на сотрудника полиции при исполнении.

Следствие считает, что 14 августа дачник одного из СНТ устроил дебош: он пьяный бегал по улицам с ружьем. Соседи вызвали полицию, но агрессивный мужчина сходу начал угрожать ему. Более того, он ударил правоохранителя кулаком по голове, а когда тот упал, навалился на него сверху.

Потом он принялся лупить руками и ногами по служебному автомобилю и снова ударил полицейского по голове. В итоге полицейскому был причинен легкий вред здоровью — раны на голове и повреждение связок на руках.

Изначально мужчина отрицал вину, но когда увидел, что все случившееся попало на камеру наблюдения, сознался.

Дело направлено в суд.

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