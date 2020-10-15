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В Саратове от коронавируса скончался глава ФСС Вадим Дубривный

Глава Фонда соцстраха 1 ноября готовился отпраздновать 60-летие
Источник:kp.ru
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Вадим Дубривный

Вадим Дубривный

Фото: Александр Уриевский

Руководитель Саратовского отделения Фонда социального страхования Вадим Дубривный умер на 60-м году жизни. Эту информацию подтвердил "КП-Саратов" зампред областного правительства Сергей Наумов.

- Сегодня на совещании у губернатора об этом доложили. Вадим Дубривный скончался в одном из госпиталей для пациентов с коронавирусом, он мужественно боролся с болезнью, но она оказалась сильнее. Очень жаль, я был с ним лично знаком, это был хороший человек, прекрасный организатор, - сказал Сергей Наумов.

Дубривный руководил региональным Фондом социального страхования более четырех с половиной лет, до тех пор занимал различные руководящие должности в администрации Октябрьского района и мэрии Саратова.