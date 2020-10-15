На полках магазинов сахар пока есть Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области инфляция за один месяц выросла на 0,3%.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе Отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России.

Годовая инфляция составила 5,3% по данным сентября. Причем продукты в целом подорожали на 6,7%, а овощи — на 14,9%.

Эксперты Банка России связывают это с плохим урожаем из-за погоды и нехваткой дешевой иностранной рабсилы. Также выросли цены на сахар, запасы которого сокращаются из-за уменьшения посевных площадей.

Замедлился рост цен на яйца и молоко, подешевело куриное мясо.

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