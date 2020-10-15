Путин наградил двух саратовцев за безупречную службу

Первый замминистра промышленности и энергетики Саратовской области Владимир Белгородский
Фото: Ольга Симонова
Президент РФ Владимир Путин наградил двух саратовцев.
Указ о награждении госнаградами глава государства подписал 12 октября.
Знака отличия «За безупречную службу» XXV лет удостоился первый замминистра промышленности и энергетики Саратовской области Владимир Белгородский.
Еще одного саратовца наградили знаком отличия «За безупречную службу» XX лет. Им стал Антон Пролетаркин, замруководителя аппарата губернатора Саратовской области — начальника управления кадровой политики и государственной службы правительства области.
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