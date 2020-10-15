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Уволился Александр Стрелюхин

Исполнять обязанности председателя правительства будет Роман Бусаргин
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Александр Стрелюхин ушел из правительства Саратовской области

Александр Стрелюхин ушел из правительства Саратовской области

Фото: Александр Уриевский

В саратовском правительстве произошли крупные кадровые перестановки.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Александр Стрелюхин уволен с должности вице-губернатора — председателя правительства. Он написал заявление по собственному желанию.

Исполнять его обязанности будет Роман Бусаргин, зампред правительства.

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