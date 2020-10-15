«Король диванов» выплачивает работникам «минималку»

Владельца фабрики «Король диванов» Дмитрия Ходасевича уличили в выплатах низких зарплат своим подчиненным в Саратовской области.

Недавно мужчина дал интервью каналу «New интервью», его автор назвал Ходасевича наикрутейшим человеком, а журналисты «Регион 64» прокомментировали этот выпуск, как яркий пример лицемерия.

Саратовское издание сообщает, что работникам на предприятии выплачивают чуть больше 13 тыс. рублей, когда средняя зарплата по Саратову за первое полугодие 2020 года превысила 35 тыс. рублей. Стоит отметить, что сам Ходасевич является миллиардером, а у «Короля диванов» — 700 салонов по стране и 13,5-миллиардная выручка за 2019 год.

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