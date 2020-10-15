К вечеру планируют дать тепло в питающиеся с магистрали на Зарубина дома

Фото министерства строительства и ЖКХ Саратовской области

На перекрестке Чапаева и Зарубина в Саратове вчера вечером, 14 октября, открыли полосу для движения.

- Работы на этом участке проверяются ежедневно. Специалисты заканчивают технологическую часть. Сегодня планируется также открыть движение по Вольской, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области

По словам министра Павла Мигачева, после завершения работ по технологии 15 октября планируется заполнять систему теплоносителем, чтобы к вечеру можно было начать подавать тепло в дома, которые запитаны с тепломагистрали на улице Зарубина.

Также вскоре дорогу покроют щебнем и откроют движение по Симбирской.

В целом по области отопление уже дали в 4 649 объектов соцсферы (100%) и 7 028 жилых домов (79%).

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