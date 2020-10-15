В Саратовской области из-за коронавируса на дому учатся более полутора тысяч детей

В Саратовской области на дистанционном обучении из-за коронавируса находятся две школы.
- Из-за заболевания трех детей и одного педагога на самоизоляции школа №3 Аркадака и школа села Куриловка Вольского района — это 589 учеников и 20 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минобраза.
На «дистанционке» также 40 классов в 30 школах — это 1 022 ребенка.
Полностью закрыт детсад №51 в поселке Сенной Вольского района, частично три сада: два в Балаковском районе, один в Саратове.
Также на самоизоляцию из-за заболевшего педагога и ученика ушли 67 студентов трех группы Саратовского техникума электроники и машиностроения и Новоузенского агротехнологического техникума.
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