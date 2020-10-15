Самарец лишился телефона во время досмотра в аэропорту «Гагарин»

Фото пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Житель Самарской области обратился в отдел полиции аэропорта «Гагарин» в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в Приволжском ЛУ МВД на транспорте, у 36-летнего мужчины пропал дорогой телефон во время досмотра.

Подозрение пало на 45-летнего жителя Саратова. По версии следствия, он увидел, как мужчина выложил телефон на стол, проходя через металлодетектор, а потом ушел, забыв аппарат.

Злоумышленник, также пройдя через устройство, забрал не только свои вещи, но и чужой мобильный.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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