Саратовские таможенники изъяли более 227 тысяч подделок Dior, Prada, Adidas

Фото пресс-службы Саратовской таможни

В Саратовской области за девять месяцев 2020 года таможенники изъяли 227 673 подделок. Именно это количество единиц товаров суды признали контрафактным.

- Выявили подделки одежды, обуви, очков, кожгалантереи, автомобильных аксессуаров, парфюмерии, косметики, игрушек, аккумуляторов и батареек таких известных брендов, как Christian Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Adidas, Puma, Nike, Lol и других, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской таможни.

Подделки обнаружили мобильные группы в Саратовской, Пензенской областях и Республике Мордовии.

Фото пресс-службы Саратовской таможни

Контрафакт конфисковали и передали в Росимущество.

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