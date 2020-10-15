Вместо журналиста Лосиной в саратовскую облдуму от ЕР пойдет директор центра соцзащиты из Аткарска

Виктория Костенко

На вакантный мандат депутата Саратовской областной Думы будет претендовать директор Центра социальной защиты населения Аткарска Виктория Костенко. Решение 15 окятбря принял Президиум регионального политического совета ЕР. Мандат освободился после досрочного сложения полномочий Аллой Лосиной.

После согласования кандидатуры Президиумом Генсовета «Единой России» документы будут направлены в областную избирательную комиссию.

Кандидатура Костиной были включены в список на выборах по результатам предварительного голосования, членом партии она не является.

«Единая Россия» - единственная партия, которая вместе с людьми открыто и демократично определяет своих кандидатов. Поэтому мы уверены: все те, кто был включен в списки на выборах, имеют поддержку жителей», – отметил депутат Госдумы Николай Панков.