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Житель Энгельса добился запрета проезда авто на свою улицу

Машины угрожали здоровью людей
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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На улице Достоевского был установлен знак, запрещающий проезд

На улице Достоевского был установлен знак, запрещающий проезд

В Энгельсе Саратовской области житель окраины добился запрета на проезд автомобилей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении службы судебных приставов области, житель улицы Достоевского обратился в прокуратуру, мотивировав заявление тем, что автомобили угрожают жизни и здоровью людей.

Прокуратура обратилась в суд и добилась установки запрещающего знака. Приставы направили соответствующее требование в администрацию района, и знак был поставлен.

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