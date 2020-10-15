Еще один небоскреб могут построить в Саратове возле моста через Волгу

Рядом с достраивающимся небоскребом на берегу у моста появится еще один Фото: Екатерина Семенова

В областной думе рассмотрели проект строительства комплекса жилых домов на набережной Саратова, по адресу: Затонская, 12 (ООО «Поволжье Гранд»).

Выяснилось, что первое здание там уже практически завершен, у автомобильного моста, а весь комплекс будет состоять всего из двух домов.

Представитель застройщика сообщил, что второй дом уже планируется строить, вдоль них пойдет двухуровневая парковка.

Часть набережной и пешеходная зона будет благоустроена за счет застройщика.

- Диаметр свай 700 мм и 1200 мм, длина от 17 до 27 метров, 600 свай под первый дом, 800 планируется под второй. Сваи уверенно держат дома, все расчеты получили одобрения специализированных технических организаций, — заметил представитель подрядчика.

Комплекс решает вопросы благоустройства набережной и провести берегоукрепительные работы на этом участке набережной от автомобильного моста до солярия в сторону Затона.

Часть депутатов выступила против, считая, что не просчитаны риски для соцсферы.

Депутат Сергей Курихин возмутился отношением к застройщикам, которые годами ждут разрешений и постоянно сталкиваются все с новыми ограничениями.

- Ситуация с дольщиками — застройщики помогали, совершал социально ответственные поступки, можно сказать, подвиги. А что в ответ? Смотрите, УМ-24 работал, миллионы вкладывали, а сейчас уголовное дело за 250 тыс. — мошенники! Писного вообще затравили, хотя недавно еще вспомните — «Леонид Александрович, возьмешь еще этот дом в достройку, а еще возьмешь»?

Этих зубров сегодня притравливают молодыми депутатишками. Как медведей собаками. Уважение к профессии надо иметь и не надо их нагружать чрезмерно.

Строители играют по тем условиям которые им создает городская власть. Мы не должны мучить экономику. Мы должны мучить чиновников.

По этому проекту — дайте им еще помучиться, дождитесь, пока они фундамент сделают, проведут берегоукрепления, а потом гоняйте их по кругу, очередные разрешения собирать, — сказал Курихин.

В результате решено также дождаться данных мэрии по нагрузке на соцсферу в этом районе, обсуждение продолжится в понедельник.

Представитель застройщика вслед за Александром Шмидтом также покинул заседание рабочей группы.

- Вот, поэтому вас все и имеют, отслушал свой вопрос и бежать, не поддерживаете друг друга, — заметил застройщикам депутат Курихин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.