В Пугачеве женщина застала сожителя во время насилия над дочерью

В Пугачевском районе Саратовской области вынесен приговор 40-летнему педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в действиях сексуального характера с применением насилия по отношению к несовершеннолетнему.

Установлено, что в ночь на 2 марта пьяный 40-летний ранее судимый мужчина надругался над 11-летней дочерью сожительницы. В этот момент вошла мать девочки и вызвала полицию.

Следователи наладили контакт с ребенком и установили исчерпывающие доказательства.

Суд признал его виновным, несмотря на то, что сам мужчина не признался. Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет и три месяца.

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