Валентина Гречушкина заменила ушедшего в отставку главу Краснокутского района

Валентина Гречушкина Фото: Дарья Вострикова

В Краснокутском районе Саратовской области глава сложил полномочия.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований области, депутаты районного собрания приняли отставку Дмитрия Уполовникова.

Избранники и министр Сергей Зюзин пожелали ему успехов.

Исполнять обязанности главы Краснокутского района будет Валентина Гречушкина. А конкурс на замещение должности состоится 6 ноября. В комиссию вошли депутаты областной думы Сергей Харьков и Евгений Ковалев, министры Сергей Зюзин и Павел Мигачев.

Напомним, Валентина Гречушкина была заместителем председателя правительства, но 15 апреля уволилась по собственному желанию, став советником губернатора.

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