Желание продать блинницу привело жительницу Саратова к мошенникам

Мошенники ежедневно продолжают обманывать саратовцев.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, на этот раз жертвой аферистов стали жительницы Заводского района и Солнечного.

В первом случае женщина повелась на объявление в соцсети о продаже iPhone 8. Она перевела незнакомке 10 340 рублей, в ответ получила чек, подтверждающий отправку посылки курьером, но товара так и не дождалась.

В Солнечном 22-летняя девушка решила продать блинницу и разместила объявление. Потенциальный покупатель написал ей в одном из мессенджеров, предложил заключить «безопасную сделку» и прислал ссылку. Перейдя по ней, потерпевшая ввела номер карты, CVV-код и пароль из СМС, а после обнаружила пропажу 4 080 рублей со счета.

Полиция возбудила дела и просит горожан не вестись на уловки, не сообщать свои данные, не переводить незнакомцам деньги и не заполнять информацию на неизвестных сайтах.

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