Решение о сложении мандата Николаем Семенцом будет принято на следующем заседании облдумы

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов прокомментировал сложение мандата Николаем Семенцом.

- Сегодня в мой адрес поступило заявление Николая Яковлевича Семенца о сложении им депутатских полномочий по собственному желанию. Оно будет рассмотрено на заседании мандатной комиссии. Окончательное решение по данному вопросу парламентариями будет принято на очередном заседании Саратовской областной думы, — заявил Романов.

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