В Солнечном-2 запланировано строительство 12 небоскребов

В Солнечном-2 построят 25-этажные небоскребы Фото: Ольга Симонова

В Саратовской областной думе 15 октября рабочая группа рассматривают изменения в нормативы градостроительного проектирования для повышения этажности при строительстве нескольких жилых комплексов в Саратове, Энгельсе, а также в Саратовском районе – в Дубках и поселке Сокол.

Главный архитектор области Марина Лобанова оценила их как два объекта групповой застройки, два – к точечной.

Ограничение по этажности установленное законом области - 10 этажей. Изменить этажность в каждом конкретном проекте можно, но для этого должно быть изменение в постановление правительства, разрешающее это. Перед этим инициативу обсуждают в областной думе и дают свое заключение и только после этого правительство может готовить постановление.

На обсуждение вынесли предложение одного из застройщиков по строительству ЖК «Мята» (пять 22-этажных домов, два дома уже получили разрешение, на три - еще нет) и ЖК «Лето» (семь домов переменной этажности, 16-25 этажей, три дома уже имеют разрешения) в Солнечном - 2 в микрорайонах №№ 10 и 11. Алексей Шмидт, представитель застройщика пояснил, что проектирование было совершено еще в 2014 году, когда ограничения не были введены. Застройщик пояснил, что планирует построить здесь школу с бассейном за свой счет и передать ее городу

– Мы строим за свой счет поэтому нет смысла нам раздувать ее стоимость – отметил застройщик. Планируется здесь 2 тысячи парковочных мест.

Депутаты поинтересовались, есть ли у городских властей планы по строительству здесь поликлиники и детсада, не получится ли, что люди останутся без соцсферы. По этим объектам вопросов нет – отметили чиновники, но вот станция скорой помощи там не планируется.

Решено вернуться к обсуждению проекта в понедельник, 19 октября, поскольку до сих пор нет официального ответа от минобраза по обеспечению местами в детсадах и школах в этих микрорайонах.

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